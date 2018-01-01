Трагедія у новорічну ніч: у Миколаєві загинуло молоде подружжя

У Миколаєві під час пожежі в квартирі 9-поверхового будинку загинула молода пара. Трагедія трапилась на світанку 1 січня.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Миколаївській області.

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Пожежників викликав сусід. Він розповів, що прокинувся і почув різкий запах диму, а коли піднявся поверхом вище і спробував відкрити вхідні двері в квартиру, але ручка була дуже гаряча.

Коли рятувальники потрапили у квартиру, виявили на місці тіла двох загиблих людей: подружжя – 27-річного чоловіка і 25-річної жінки.

За попередньою причиною, у квартирі сталось коротке замикання електромережі. Всього до гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Пожежа виникла через коротке замикання