Трагічна ДТП під Києвом: загинули троє молодих людей – фото

У Бородянському районі, що на Київщині 17 травня легковик ВАЗ врізався в дерево. В результаті аварії в селі Пороскотень троє людей загинули, ще дві дівчини постраждали.

Рятувальникам довелося витягувати понівечені тіла за допомогою спецобладнання. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Радимо ознайомитись ДТП та нова небезпека для водіїв: юрист пояснив резонансний судовий прецедент Що відомо про обставини ДТП та вік жертв Співробітники ДСНС спочатку знеструмили акумуляторну батарею в машині, щоб уникнути загрози загоряння автомобіля.

Згодом правоохоронці з'ясували, що в результаті аварії загинули водій та двоє пасажирів віком 24 і 25 років.

Також постраждали дві дівчини – також віком 24 і 25 років. З місця ДТП їх негайно відправили до Бородянської центральної лікарні.

Наразі слідчі встановлюють ймовірні причини аварії.

Аварія під Києвом / Фото ДСНС Село Пороскотень на карті України: