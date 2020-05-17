Трагічна ДТП під Києвом: загинули троє молодих людей – фото
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У Бородянському районі, що на Київщині 17 травня легковик ВАЗ врізався в дерево. В результаті аварії в селі Пороскотень троє людей загинули, ще дві дівчини постраждали.
Рятувальникам довелося витягувати понівечені тіла за допомогою спецобладнання. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Що відомо про обставини ДТП та вік жертв
- Співробітники ДСНС спочатку знеструмили акумуляторну батарею в машині, щоб уникнути загрози загоряння автомобіля.
- Згодом правоохоронці з'ясували, що в результаті аварії загинули водій та двоє пасажирів віком 24 і 25 років.
- Також постраждали дві дівчини – також віком 24 і 25 років. З місця ДТП їх негайно відправили до Бородянської центральної лікарні.
- Наразі слідчі встановлюють ймовірні причини аварії.
Аварія під Києвом / Фото ДСНС
Село Пороскотень на карті України:
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