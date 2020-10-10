Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий стати донором плазми крові для інших хворих. Це буде можливо після того, як глава держави остаточно одужає.

Хворий на коронавірус Трамп стверджує, що вже незаразний. Згодом він готовий допомогти іншим інфікованим COVID-19. Про це американський президент заявив у відповідь на запитання журналіста Fox News про готовність глави держави до донорства.

До теми Другий тур дебатів Трампа і Байдена скасували: що буде далі

Ніхто мені ще не ставив це запитання, але я буду готовий. Якщо захочуть, щоб я це зробив, я це зроблю,

– підкреслив Трамп.

Перебіг хвороби у президента США

Американський лідер також розповів про своє самопочуття у перші дні хвороби. Він зазначив, що почув себе знесиленим, але проблем із диханням не мав.

"Я не почував себе повним життєвих сил, як повинен почувати себе президент США", – додав Трамп.

Президент прийняв коктейль з антитіл виробництва фірми Regeneron і вже через 24 години його стан значно покращився. Трамп додав, що хотів повернутися з госпіталю раніше, однак медики наполягали на ще кількох днях постійного нагляду.

Зараз я дійсно почуваю себе добре,

– підсумував Трамп.

Головне про коронавірус у Трампа

Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус. Однак 2 жовтня стало відомо про позитивний результат тесту на COVID-19 в президента та його дружини Меланії Трамп. Спершу глава держави почував себе добре, однак згодом його госпіталізували. Через три дні Трампа виписали з госпіталю і він повернувся у Білий дім.