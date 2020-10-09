Президента США Дональда Трампа лікували від коронавірусу за допомогою експериментального медичного препарату. До складу лікувального засобу входили антитіла людей, що одужали від COVID-19.

Як виготовили "коктейль" для Трампа

Для "коктейлю" використали зразки трьох жителів Сінгапура, які раніше хворіли на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Straits Times.

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Національний центр з інфекційних хвороб Сінгапуру погодився співпрацювати із американською біотехнологічною компанією Regeneron. Згодом у Сінгапурі знайшли 5 пацієнтів, хоча в США просили відібрати 20 людей.

Потім у Regeneron повідомили, що зразків досить. У результаті в США використали лише матеріали трьох пацієнтів.

Що відомо про коронавірус у Трампа

Трамп 2 жовтня повідомив, що разом із дружиною захворів на COVID-19. Згодом президента госпіталізували до медзакладу. Однак наразі глава США вже повернувся у Білий дім. Крім того, Трамп стверджує, що не заразний та збирається провести 10 жовтня мітинг.