Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: головні заяви президентів
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, проводять спільну зустріч у Білому домі. Разом з українським президентом до США прибула низка лідерів Європейського Союзу та НАТО.
Головні заяви, які прозвучали у Білому домі 18 серпня, читайте на 24 Каналі.
Що сказав Зеленський і Трамп у Білому домі?
Репортери запитали Володимира Зеленського, чи готовий він до проведення виборів після війни. Президент заявив, що Україна точно проведе вибори, як тільки це стане можливо й усі до цього готові. Під час зустрічі в Білому домі з пресою Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати нададуть багато допомоги щодо безпеки. Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо в цьому брати участь, За словами Трампа, якщо скоро не вдасться досягти мирної угоди, то США припинять підтримку цієї війни. Сьогодні буде або угода, або не угода. Якщо ні, то підтримка Україні припиняється. Ми працюємо над тривалим миром, який триватиме не 2 роки, а набагато більше, За словами президента Трампа, всі три сторони прагнуть миру. Зеленський, я і Путін хочуть кінця, Наразі американський лідер проводить зустрічі з президентами Росії та України, аби визначити шляхи до миру. Під час зустрічі біля Білого дому Дональд Трамп заявив, що йому подобається образ Володимира Зеленського. Український президент прибув до США у чорному костюмі з сорочкою та піджаком. Спілкування президентів почалося.
