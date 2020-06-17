Президент США Дональд Трамп заявив, що вже до кінця 2020 року американцям буде доступна вакцина від COVID-19 та ефективні ліки. Також глава держави оптимістично налаштований щодо відновлення економіки після коронавірусної кризи.

До кінця року будуть і вакцина, і ліки

Наразі США – лідер у світі за кількістю хворих на COVID-19, проте в адміністрації американського президента вважають, що ситуацію можна змінити. Про це Трамп заявив на брифінгу у Білому домі, інформує Інтерфакс.

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До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки й терапію. Це буде фантастичним днем,

– зазначив Трамп.

Економіка швидко відновлюється, – Трамп

Американський президент також повідомив, що економіка країни досить швидко відновлюється після коронавірусної кризи – навіть випереджаючи прогнози. На думку Трампа, "наступний рік буде одним із найкращих в історії з точки зору економіки".

Не забув глава Білого дому згадати і про Китай, якого Трамп звинувачує у поширенні пандемії. Президент зазначив, що американська економіка "почувалась чудово, поки не прийшов цей вірус з Китаю".

Яка ситуація з коронавірусом у США? Станом на 17 червня в США виявили понад 2 мільйони 137 тисяч хворих на коронавірус. Внаслідок ускладнень, спричинених недугою, померли майже 117 тисяч людей. Одужали більше ніж 583 тисячі осіб.

Що відомо про вакцину від COVID-19 у Європі

Зазначимо, що чотири країни Європи – Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт з АstraZeneca. Компанія має поставити 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби. Очікується, що випробування вакцини завершаться восени 2020 року.