Серед них – комік Данило Поперечний, блогер Олександр Шпак і стример Ілля Медісон, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як повідомляють російські пропагандисти, згадані артисти та ще сотні тисяч росіян невдовзі можуть бути видворені зі США. Мігранти з країни-агресорки вже перебувають у депортаційних в'язницях. Зазначається, що там опинився і Медісон.

Усі троє формально просили притулку, проходячи через сухопутний кордон з Мексикою, або в аеропортах. Потім чекали на рішення офіцерів служби ICE з рішеннями судів на тимчасовий в'їзд за спрощеною програмою, яку припинили після інавгурації Трампа.

Нагадаємо, що Данилу Поперечному з 2018 році був заборонений в'їзд до України через прокремлівську позицію. Після повномасштабного вторгнення він таки засудив політику Путіна і втік до США. Перебуваючи за кордоном, комік заявляв, що не допомагатиме фінансово ЗСУ, бо, мовляв, не хоче забруднити руки в крові.

Олександр Шпак публічно підтримував Україну, після підриву Каховської ГЕС він звинуватив росіян, через що вдома проти нього відкрили кримінальне провадження. Він і Поперечний визнані "іноагентами".

Тим часом Ілля Медісон ще у червні 2022 року хотів побувати на Донеччині, однак накивав п'ятами, коли у Росії оголосили мобілізацію. Погляди свої стример не змінив. Він як був путіністом і прихильником окупантів, так і лишився.

Російські ЗМІ заявили, що першого росіянина вже відправили додому. Це Євгеній Машинін, який брав участь у мітингах проти війни в Україні.

До слова, в США затримали вже понад 500 мігрантів і вислали сотні.