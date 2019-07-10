Трамп відреагував на лист посла Великобританії, у якому його розкритикували

Американський президент Дональд Трамп засмутився через лист "божевільного" посла Великої Британії, наголосивши, що їм його "нав'язали".

Так очільник Білого дому відреагував на лист посла Великої Британії в США Кіма Даррока, у якому його адміністрацію називали невмілою та сплутаною внутрішньою боротьбою. Про це він написав у Twitter.

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"Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, він дуже дурний хлопець (stupid guy). Він повинен розмовляти зі своєю державою та прем'єр-міністром Мей про їхні невдалі перемовини щодо Brexit, а не засмучувати мене своєю критикою", – заявив Трамп.

Вн також розповів, що радив Терезі Мей, як досягнути угоди щодо Brexit, але вона його не послухала.

Я сказав, як зробити цю справу, але вона пішла своїм дурним способом і не змогла зробити це. Катастрофа! Я не знаю посла, але мені сказали, що він помпезний дурень. Скажіть йому, що зараз США мають кращу економіку та військову діяльність у будь-якій точці світу,

– додав очільник Білого дому.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 липня 2019 р.

Про який лист писав Трамп?У США видання Daily Mail опублікувало лист, у якому англійський посол у США Кім Даррок негативно оцінив діяльність Білого дому.

Він поставив під сумнів те, чи буде Білий дім "коли-небудь виглядати компетентним", додавши, що він став "однозначно більш розділеним" при Дональді Трампі. Записки також характеризували політику Трампа щодо Ірану як "непослідовну, хаотичну". Витік документів охоплює період з 2017 року і дотепер.





Посол Кім Даррок



У британському МЗС відреагували на ситуацію. Так, там не поставили під сумнів те, що документи є достовірними. Витік британські дипломати назвали "ганебною поведінкою". Водночас, речник посольства Великобританії заявив, що Даррок має міцні взаємини з Білим домом, і вони будуть продовжуватися, попри таку "ганебну поведінку", як цей витік.