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Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі: з'явились фото

17:08, сьогодні 2354 Читать новость на русском
Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі
Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі / transport-publiczny.pl

У польському Познані трамвай №23 спричинив масштабну ДТП – громадський транспорт зійшов з рейок, протаранив кілька автомобілів і врізався у будівлю.

Про це повідомляє місцеве видання Тransport publiczny.

Трамвай з незрозумілих причин зійшов з рейок на повороті двох вулиць у центрі Познаня, після чого пошкодив кілька автомобілів і врізався у двері меблевого магазину.

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ДТП у Познані

ДТП у Познані

В результаті інциденту незначні тілесні травми отримав лише водій трамваю. Пощастило, що на момент аварії у салоні трамваю не було пасажирів, оскільки транспорт прямував до кінцевої зупинки і пасажири вже встигли покинути салон.

За словами правоохоронців, водій трамвая був тверезий.

Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі

Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі

Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі

Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі

Теги: Аварії та ДТП Польща Транспорт
Джерело: 24 Канал
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