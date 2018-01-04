Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі: з'явились фото
У польському Познані трамвай №23 спричинив масштабну ДТП – громадський транспорт зійшов з рейок, протаранив кілька автомобілів і врізався у будівлю.
Про це повідомляє місцеве видання Тransport publiczny.
Трамвай з незрозумілих причин зійшов з рейок на повороті двох вулиць у центрі Познаня, після чого пошкодив кілька автомобілів і врізався у двері меблевого магазину.
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ДТП у Познані
В результаті інциденту незначні тілесні травми отримав лише водій трамваю. Пощастило, що на момент аварії у салоні трамваю не було пасажирів, оскільки транспорт прямував до кінцевої зупинки і пасажири вже встигли покинути салон.
За словами правоохоронців, водій трамвая був тверезий.
Трамвай в'їхав у меблевий магазин у Польщі