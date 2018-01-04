Внаслідок аварії у ПАР загинуло щонайменше 14 осіб

Щонайменше 14 осіб загинули внаслідок залізничної аварії, яка сталася у Південно-Африканській Республіці в четвер, 4 січня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними очевидців, пасажирський потяг врізався у вантажівку та загорівся біля Крунстада на північному сході країни. Пошукові роботи тривають, рятувальники побоюються, що число загиблих зростатиме.

Читайте також: 70-літній чоловік дивом вижив, після того як потрапив під поїзд на Тайвані: відео

Число загиблих зараз складає 14, повідомили у залізничній компанії, яка обслуговувала маршрут. У вагонах, які горять, досі залишаються люди. Відомо також, що серед поранених є двоє у критичному стані. Окремим постраждалим надають невідкладну допомогу на місці, інших відправляють до місцевих лікарень. Загалом кількість постраждалих сягнула 260 осіб.

Потяг слідував з Йоганнесбурга до Порт-Елізабет на південному сході країни. Варто зазначити, що цей час особливо напружений для перевізників у ПАР, адже чимало людей повертаються додому після свят.