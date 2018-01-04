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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Внаслідок аварії у ПАР загинуло щонайменше 14 осіб

16:22, сьогодні 311 Читать новость на русском
Залізнична аварія у ПАР забрала життя близько 14 осіб
Залізнична аварія у ПАР забрала життя близько 14 осіб / Фото з вільних джерел

Щонайменше 14 осіб загинули внаслідок залізничної аварії, яка сталася у Південно-Африканській Республіці в четвер, 4 січня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними очевидців, пасажирський потяг врізався у вантажівку та загорівся біля Крунстада на північному сході країни. Пошукові роботи тривають, рятувальники побоюються, що число загиблих зростатиме.

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Число загиблих зараз складає 14, повідомили у залізничній компанії, яка обслуговувала маршрут. У вагонах, які горять, досі залишаються люди. Відомо також, що серед поранених є двоє у критичному стані. Окремим постраждалим надають невідкладну допомогу на місці, інших відправляють до місцевих лікарень. Загалом кількість постраждалих сягнула 260 осіб.

Потяг слідував з Йоганнесбурга до Порт-Елізабет на південному сході країни. Варто зазначити, що цей час особливо напружений для перевізників у ПАР, адже чимало людей повертаються додому після свят.

Теги: Аварії та ДТП Жертви залізниця ПАР
Джерело: 24 Канал
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