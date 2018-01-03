70-літній чоловік дивом вижив, після того як попав під поїзд на Тайвані: відео

На Тайвані 70-річний пенсіонер впав під колеса поїзда і вижив. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як літній чоловік підходить до краю перону, сковзається і падає прямо на рейки. У цей момент до платформи прибуває поїзд і пенсіонер виявляється під колесами, пише Daily Mail.

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Незважаючи на всю серйозність ситуації, тайванець залишився живий.

Потерпілий був у свідомості, коли рятувальники доставили його в лікарню. Він отримав травму голови, зараз його життю нічого не загрожує.

Через інцидент було скориговано розклад трьох поїздів, які перевозили близько тисячі чоловік.