70-літній чоловік дивом вижив, після того як попав під поїзд на Тайвані: відео
07:02, сьогодні 684 Читать новость на русском
На Тайвані 70-річний пенсіонер впав під колеса поїзда і вижив. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.
На кадрах видно, як літній чоловік підходить до краю перону, сковзається і падає прямо на рейки. У цей момент до платформи прибуває поїзд і пенсіонер виявляється під колесами, пише Daily Mail.
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Незважаючи на всю серйозність ситуації, тайванець залишився живий.
Потерпілий був у свідомості, коли рятувальники доставили його в лікарню. Він отримав травму голови, зараз його життю нічого не загрожує.
Через інцидент було скориговано розклад трьох поїздів, які перевозили близько тисячі чоловік.
Джерело: 24 Канал
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