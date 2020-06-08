Перший транш від МВФ має надійти у червні розміром 1,9 мільярда доларів. Щоб отримати наступні, Україна повинна виконати низку умов.

Меморандум поки не оприлюднює ні МВФ, ні Україна, хоча у деяких ЗМІ вже з'явилися новини про збільшення тарифів та пенсійного віку. Сам меморандум з'явиться на сайті МВФ 9 червня, коли організація прийме рішення щодо України. До того моменту можемо опиратися лиш на заяви політиків, що дотичні до переговорів. 24 канал розбирався в умовах для України в отриманні подальших траншів.

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Коли та скільки отримає Україна

Загалом за 18 місяців Україна отримає 5 мільярдів доларів. Цю суму розбиють на три транші. Перший транш дадуть вже у червні, а для інших Україна матиме виконати умови.

Перший транш – 1,9 мільярда доларів – червень;

мільярда доларів – червень; Другий транш – 1,6 мільярда доларів – осінь 2020;

мільярда доларів – осінь 2020; Третій транш – 1,5 мільярда доларів – 2021.

Завдяки тому, що МВФ надасть Україні кредит, можна очікувати на фінансування від інших організацій:

макрофін Європейської комісії – 1,2 мільярда євро, плюс 0,5 мільярда євро;

кредит Світового Банку – приблизно 1 мільярд доларів.

Куди спрямують гроші

За гроші від МВФ Україна частково профінансує дефіцит бюджету. Повністю не вдасться, адже навіть вся сума у 5 мільярдів не покриє навіть половини тієї діри, яка з'явилася після перегляду держбюджету – 300 мільярдів гривень (11,37 мільярда доларів).

Частина грошей піде на виплату:

пенсій,

заробітних плат,

грошової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.

Про це розповів очільник Міністерства фінансів Марченко.

Умови МВФ

Про структурні маяки МВФ, які вказали у меморандумі розповів прем'єр Шмигаль. Це, зокрема:

прозорість роботи державних банків та держкомпаній;

посилення корпоративного управління держпідприємств;

незалежний Антимонопольний комітет;

реформа Митниці і податкової;

збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом" в галузі медицини;

приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня.

Тарифи за ринковими цінами

Що каже українська влада

"Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, – понад 4 тисячі гривень. На ринку фактична ціна – 2 275 гривень. Це ціна травня. Тобто ціну буде знижено. Відповідно до цих умов на опалювальний сезон ціну буде знижено", – запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зауважимо, що ціни на газ наразі низькі через світове падіння цін на нафту та газ у зв'язку з коронавірусом, зниженням попиту та кризою. До наступного опалювального сезону ситуація з цінами може змінитися і вони підвищаться.



Тарифи на опалення / Фото з відкритих джерел

Що вказано у меморандумі

Уряд також зобов'язується працювати у створенні конкурентного середовища. Про це повідомляє "Економічна правда", редакція якої отримала доступ до тексту меморандуму.

Нагадаємо, платіжки на газ розділили саме для того, щоб транспортуванням займалися різні компанії і споживачі могли обирати вигідніші для себе умови. Проте за півроку роботи такого принципу нічого не змінилося. Тому, за якими критеріями МВФ оцінюватиме успіхи України – поки невідомо.

Що каже експерт

В Україні і так вже діє ринкове формування ціни на газ, розповів 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Основним складником в тарифі на опалення є також газ. Тому ця умова фактично вже діє. Інше питання, що у структуру тарифу на опалення включають капітальні інвестиції на модернізацію. На думку експерта, це невиправдано та перекладає фінансовий тягар на споживачів.

Експерт впевнений, що це лобіювання інтересів зацікавлених сторін і дивується, як МВФ допустило такі умови. За нормальних умов інвестори повинні вкладати гроші у підприємства та отримувати з цього дивіденди. Натомість в Україні хочуть перекласти це на споживачів.

Зазначимо, що значну частку розподілу газу в Україні контролює Дмитро Фірташ, український олігарх, один з найбагатших в Україні зі статками 370 мільйонів доларів.

Пенсійна реформа

Що каже українська влада

"МВФ нам рекомендує не робити винятки в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для суддів, для прокурорів, як це було в попередні періоди. Тобто там є певні запобіжники щодо можливості розкачування пенсійної системи. Вони – створені, і більше ніяких ризиків", – підкреслив очільник Мінфіну.



Пенсійна реформа в Україні

Що вказано у меморандумі

За джерелами Економічної правди, у меморандумі йдеться про перехід до другого етапу пенсійної реформи, тобто до накопичувальної пенсії. "Встановити попередні умови, які необхідно створити до введення добре регульованих приватних накопичувальних пенсійних систем", – сказано в документі.

Україна вже давно рухається у цьому напрямку. Відповідний закнопроєкт вже внесли у порядок денний. Детальніше про це у матеріалі Дві пенсії одночасно в Україні: хто та коли отримуватиме.

Що про це каже експерт

За словами Іллі Несходовського Україна неготова до переходу на накопичувальну систему пенсій. Це потрібний крок, але за теперішніх умов він обернеться невдачею та зростанням дефіциту бюджету, який і так вже досягнув рекордних 300 мільярдів.

Для того, щоб недержавні пенсійні фонди ефективно працювали, вони повинні займатися інвестиційною діяльністю. В Україні ринок цінних паперів нерозвинений, тому таким фондам хіба доведеться інвестувати в іноземні активи, а це неправильно. Це вивід грошей з України, інвестиції повинні залишатися тут. Єдиним варіантом залишаються ОВДП, але тоді українцям вже вигідніше самим інвестувати в ОВДП, аніж вкладати гроші у ці фонди, розповідає експерт.

Експерт наполягає, що криза – це не час для пенсійної реформи. Перейти до другого етапу потрібно на фоні економічного зростання. Ілля Несходовський додає, що реформу потрібно відкласти як мінімум на 2 роки, адже зараз Пенсійний фонд і так недофінансований.

Проти переходу на накопичувальну систему висловилася і Федерація роботодавців України. Чому, читайте у ФРУ назвала ризики запропонованої урядом накопичувальної пенсійної системи.

МВФ втрачає довіру до України

Постійна ротація влади без причини, лобіювання інтересів олігархів та непослідовність України змушують МВФ переглянути співпрацю з Україною.

За словами Іллі Несходовського, МВФ не розуміє, чому за останні 9 місяців змінили два уряди та трьох міністрів фінансів. Вести справу весь час з новими людьми, знову і знову домовлятися про все з нуля та не отримувати жодних пояснень втомлює міжнародних кредиторів. Про проблему постійної зміни влади пише і Олексій Кущ, експерт Інституту Growford.

За таких умов взагалі можна було очікувати, що Фонд поставить співпрацю з Україною на паузу. В очах міжнародних партнерів ми зараз – країна хаосу. Якщо раніше були країною хаосу керованого, то зараз некерованого. Природно, що умови будь-яких угод з нами будуть обставляти максимально жорсткими вимогами, а самі вони для нас будуть максимально невигідними,

– вважає експерт.

На додачу до цього, МВФ втрачає довіру до України. Про 3-річну програму EFF домовилися ще у грудні 2019, але її так і не погодили через те, що Україна місяцями затягувала виконання останніх двох умов – відкриття ринку землі та "антиколомойський" закон. Зазначимо, закон про банки президент Зеленський підписав лише у травні. Але було вже пізно, МВФ змінила програму і з 8 мільярдів готова надати лише 5, якщо Україна і надалі виконуватиме всі вимоги. Ілля Несходовський зазначає, що МВФ тепер ставить все більш жорсткі умови за менший кредит саме через втрату довіри.

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Чи отримає Україна всі 5 мільярдів

Вже у червні Україна повинна отримати перший транш розміром 1,9 мільярда доларів. Проте експерт не впевнений щодо того, чи вдасться Україні отримати наступні. Ілля Несходовський висловлює побоювання, що українській владі не вдасться цього зробити і, щоб хоч якось залучити гроші, вдадуться до додаткової емісії гривні, тобто друку грошей. Це у свою чергу призведе до інфляції та інших проблем в економіці.