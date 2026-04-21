Транзит нафти до Німеччини нібито зупиниться з 1 травня: у Росії прокоментувати інформацію

Росія з 1 травня планує припинити транзит казахстанської нафти до Німеччини через трубопровід "Дружба". Кремль уже надіслав сторонам відповідні оновлені графіки експорту.

Про це інформує видання Reuters.

Чому Москва припиняє постачання нафти до Німеччини?

Джерела агентства повідомляють, що відповідне рішення у Кремлі ухвалили на тлі напружених відносин із Німеччиною через війну в Україні. Зокрема, у 2022 році Берлін передав місцеві підрозділи "Роснафти" під зовнішнє управління – це суттєво підірвало багаторічні енергетичні зв'язки сторін.

Відомо, що Казахстан постачає нафту до Німеччини через північну гілку нафтопроводу "Дружба", яка проходить територією Польщі. У 2025 році транзит зріс до 2,146 мільйона тонн – це на 44% більше, ніж минулого року.

При цьому безперервність транспортування неодноразово ставала під загрозою через удари українських дронів по трубопроводу на території Росії.

Нафта з Казахстану надходить до німецького НПЗ РСК у Шведті, який є одним із найбільших у країні. Завод перейшов на цю сировину після того, як Берлін відмовився від імпорту російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Як це коментують у Росії?

На запит агентства Reuters речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію джерел. Він заявив, що йому невідомо про кроки щодо припинення експорту нафти.

Ми спробуємо це перевірити,

– сказав Пєсков журналістам.

Довідка! За даними Reuters один із найбільших нафтових імпортерів у світі купує нафту у Росії. Ідеться про Індію – країна зазнала чималих збитків через конфлікт США та Ірану на Близькому Сході, тож нині значна частина поставок надходить саме з Росії.

