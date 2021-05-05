Біля села Знам'янка на Одещині вночі 5 травня перекинувся мікроавтобус із пасажирами. Ймовірно, причиною був невдалий обгін фури. Як наслідок постраждали 2 людей.

Про це розповіли в поліції Одещини в коментарі 24 каналу. Перекидання трапилося на трасі Одеса – Київ.

До теми На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус і легковик: є загиблі й постраждалі

Детальніше про аварію

Перевекинувся Volkswagen, який належить приватному перевізнику.

Водій не впорався з керуванням та в'їхав у вантажівку, яка рухалася в попутному напрямку.

Як наслідок поранення отримали 2 людей. водій і пасажирка.

Їм знадобилася медична допомога, однак чи госпіталізували людей – невідомо.

Зверніть увагу! На Кайдацькому мості в Новокодацькому районі Дніпра ввечері 1 травня трапилася смертельна ДТП. Водій міжміського маршрутного таксі Дніпро – Харків не впорався з керуванням і в'їхав у евакуатор із навантаженим автомобілем.