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      Треба використовувати унікальність малих міст як капітал для їхнього розвитку, – Тимошенко

      48 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Держава має стимулювати розвиток малих міст, розширюючи їхні можливості для громадян і громад.

      Про це сказала Юлія Тимошенко, перебуваючи з робочим візитом у Жовкві, де вона відвідала Історико-архітектурний заповідник і Жовківський замок. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Лідер партії зауважила, що якщо держава фінансувати розвиток малих міст з цікавими історичними пам’ятками, це дасть можливість розвивати туризм, і як наслідок – поповнювати дохідну частину бюджету. Адже у світі достатньо прикладів, коли міста живуть і квітнуть за рахунок туризму, зауважила політик.

      "Розвиток туризму може привести до того, що не держава фінансуватиме місто, а місто саме зможе давати кошти у дохідну частину бюджету. Весь світ бореться за туристів. Якщо держава оцінить скарб і вкладеться, це може віддатися доходами громаді", – сказала голова партії.

      Юлія Тимошенко також зауважила, що перед цим держава повинна вкладати гроші в реконструкцію міст, зокрема історичних пам’яток, у модернізацію інфраструктури і в рекламу, щоб туристи з інших країн знали про те, які скарби насправді є в Україні.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Фінанси
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