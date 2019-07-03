Треба використовувати унікальність малих міст як капітал для їхнього розвитку, – Тимошенко

Держава має стимулювати розвиток малих міст, розширюючи їхні можливості для громадян і громад.

Про це сказала Юлія Тимошенко, перебуваючи з робочим візитом у Жовкві, де вона відвідала Історико-архітектурний заповідник і Жовківський замок. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Лідер партії зауважила, що якщо держава фінансувати розвиток малих міст з цікавими історичними пам’ятками, це дасть можливість розвивати туризм, і як наслідок – поповнювати дохідну частину бюджету. Адже у світі достатньо прикладів, коли міста живуть і квітнуть за рахунок туризму, зауважила політик.

"Розвиток туризму може привести до того, що не держава фінансуватиме місто, а місто саме зможе давати кошти у дохідну частину бюджету. Весь світ бореться за туристів. Якщо держава оцінить скарб і вкладеться, це може віддатися доходами громаді", – сказала голова партії.

Юлія Тимошенко також зауважила, що перед цим держава повинна вкладати гроші в реконструкцію міст, зокрема історичних пам’яток, у модернізацію інфраструктури і в рекламу, щоб туристи з інших країн знали про те, які скарби насправді є в Україні.