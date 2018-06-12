Тренд 2018: Versaсe презентував кросівки зі шрифтом Брайля для міленіалів
Модний дім Versace на показі чоловічої і жіночої колекції сезону Осінь – Зима 2018 представили модель кросівок The Chain Reaction, які присвятили поколінню міленіалів.
Ефектні снікерси Versace прикрашені оригінальними і впізнаваними деталями: ланцюгом на підошві, грецьким орнаментом "меандр" та неопреновими вставками. Трендові кросівки представлені у 9 дизайнах.
Читайте також: Нова медуза – образ сильної і незалежної: фото неймовірної колекції Versace Resort 2019
Крім того, цікавою деталлю є слово "любов", яке написане шрифтом Брайля. Адже всім відомо, що любов сліпа.
Кросівки The Chain Reaction / Versace
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі