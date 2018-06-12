Тренд 2018: Versaсe презентував кросівки зі шрифтом Брайля для міленіалів

Модний дім Versace на показі чоловічої і жіночої колекції сезону Осінь – Зима 2018 представили модель кросівок The Chain Reaction, які присвятили поколінню міленіалів.

Ефектні снікерси Versace прикрашені оригінальними і впізнаваними деталями: ланцюгом на підошві, грецьким орнаментом "меандр" та неопреновими вставками. Трендові кросівки представлені у 9 дизайнах.

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Крім того, цікавою деталлю є слово "любов", яке написане шрифтом Брайля. Адже всім відомо, що любов сліпа.

Допис, поширений Versace (@versace) 8 Чер 2018 р. о 9:08 PDT



Кросівки The Chain Reaction / Versace