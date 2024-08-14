Добірку 5 українських книг, які зараз є хітами продажу, читайте у добірці Тренди 24. Цей топ створено на основі рейтингів книжкових інтернет-магазинів.

Цікаво Як знайти першу роботу без досвіду: практичні поради для початківців

"Танці з кістками"

Одним із лідерів не лише серед українських книг, але й загалом на книжковому ринку є трилер Андрія Сем'янківа "Танці з кістками" – на перший погляд, це історія про патологоанатома, якому не щастить. Северина не цінують на роботі, платять копійки, а в особистому житті панує хаос, і його самооцінка на нулі. Опинившись майже на дні, він швидко погоджується на сумнівну пропозицію підзаробити. Хоча вона не зовсім легальна і пов’язана з трансплантацією органів, перспектива покращити своє фінансове становище виглядає занадто привабливою, адже потрібно просто забрати у вже мертвих людей те, що їм більше не потрібне.

Поступово Северин починає змінюватися: з пригніченого чоловіка, що перебуває на межі алкоголізму, він перетворюється на впевнену в собі, але безпринципну людину. Перший злочин робить наступні легшими, і те, що вчора здавалося неприпустимим, стає новою нормою. Але виникає питання: чи здатен Северин тепер зупинитися і як далеко він готовий зайти?



"Танці з кістками" / Фото видавництва "Віхола"

"Я бачу, вас цікавить пітьма"

Незмінно в рейтингу найбільш продаваних книг в Україні залишається детектив Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" – історія київського кримінального психолога Андрія Гайстера, якого після втрати матері та коханої відправляють у віддалене селище Буськів Сад, щоб він допоміг у розслідуванні. Однієї холодної зимової ночі там зникла маленька дівчинка, і, крім того, в цих місцях орудує серійний маніяк Звір, але місцеві мешканці намагаються не звертати на нього уваги.

У цьому забутому селищі, де життя йде по замкнутому колу, а люди живуть, ненавидячи своє існування, розслідування постійно зупиняється. Андрій щиро вірить, що зникла дівчинка все ще жива, і він зможе її знайти, хоч, здається, більше ніхто не переймається її долею.



"Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото "Видавництва Старого Лева"

"Спитайте Мієчку"

Також серед книголюбів популярним є роман Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку" – історія про те, що робити сестрам, які так легко губляться у власних думках і бажаннях у великому місті? Здається, що все добре, але душа прагне поставити життя на паузу, хоча б до вересня, і повернутися в місце свого дитинства. Старий будинок, зі своїми заплетеними стінами, захищає від зовнішнього світу з його нескінченними питаннями, а бабуся Тея не допитується, зате завжди поруч.

Проте літо не можна зупинити: на порозі будинку з'являються люди з минулого, теперішнього і майбутнього життя. Усі в цьому домі – сестри, бабуся, індійська кузина, розгублена мама і навіть рудий кіт без імені – стоять на порозі змін. Літо минає, гарбузи на експорт дозрівають, розмови тривають, а проблеми та їхні рішення змагаються у швидкості.



"Спитайте Мієчку" / Фото "Видавництва Старого Лева"

"За перекопом є земля"

Також у рейтингу найпопулярніших українських книг залишається роман Анастасії Левкової "За перекопом є земля" – історія про Крим – місце, де пройшли дитинство, юність і перше кохання головної героїні роману. Саме тут вона усвідомила себе українкою, попри дідусеву службу в КДБ та російську кров у своїх жилах.

Роман майстерно переплітає кримськотатарську культуру з українською історією, створюючи складний орнамент подій і доль. На сторінках книги читач зустріне кримських татар, караїмів, українців, росіян, німців, євреїв, греків і вірмен Криму, поступово відкриваючи сімейні таємниці й секрети. Разом із головною героїнею та її подругою Аліє читач пройде шлях від їхнього дитинства у 1990-х до окупації півострова Росією в 2014 році, з історичними екскурсами в минуле Криму.



"За перекопом є земля" / Фото видавництва "Лабораторія"

"Тореадори з Васюківки"

Усім відома та знайома класична пригодницька трилогія Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" у новому виданні 2022 року повернули твору популярність та знову зацікавила читача.

Улюблена історія кількох поколінь про справжню хлоп’ячу дружбу, першу підземку під свинарником і перший тореадорський поєдинок в історії села, про втечу Робінзона Кукурузо на острів імені Переекзаменовки і будівництво підводного човна, про витівки у школі, мальовниче село, нелегкі уроки дідуся та багато іншого в новому виданні легендарних пригод Павлуші Завгороднього та Яви Реня з Васюківки.

У редакцію 2022 року, підготовлену Оленою Максименко, донькою Всеволода Нестайка, увійшли нові епізоди, які письменник доповнив для видання 2004 року. В тексті також було видалено окремі моменти, які втратили свою доречність у сучасних реаліях. Задля збереження первинного авторського стилю були повернуті власні імена улюблених персонажів (зокрема, знову з’явився славнозвісний Стьопа Карафолька), а також відновлені певні мовні особливості, характерні для попередніх видань.



"Тореадори з Васюківки" / Фото Yakaboo