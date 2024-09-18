У CNBC розповіли про 66-річного мільярдера Джея Чаудру, який досяг успіху ще в 90-ті. Його статки оцінюють у 9,5 мільярда доларів.

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Що потрібно для успіху

У 1996 році підприємець Чаудрі разом з дружиною заснував свою першу компанію, SecureIT. Вона досягла значного успіху і була продана в 1998 році за вражаючу суму в 70 мільйонів доларів. Після цього Чаудрі заснував ще три компанії – AirDefense, CipherTrust та CoreHarbor, які згодом були продані, що ще більше зміцнило його репутацію в технологічній галузі.

У 2008 році Джей Чаудрі заснував фірму з кібербезпеки Zscaler, де зараз обіймає посаду генерального директора. Компанія досягла ринкової оцінки в $25,31 млрд. За даними Forbes, особистий статок Чодрі оцінюється в 9,5 мільярдів доларів.

Коли мова заходить про те, які риси характеру необхідні для досягнення успіху, він називає одну характеристику – пристрасть.

Пристрасть до досягнення чогось значущого,

– підкреслив він.

Для Чаудрі ця пристрасть виникла, коли він "будував щось". Йому подобалося закладати фундамент для своїх стартапів і доводити їх до кінця.

За його словами, також без пристрасті неважливий навіть досвід.