Використовуючи сучасні технології, такі як дрони та броньовані машини, сапери знаходять вибухонебезпечні предмети, які загрожують життям місцевих мешканців. Про це розповіли сапери з Хмельниччини для Суспільного.

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Як виглядає робота саперів

Щільність забруднення на деокупованих землях ще дуже велика,

– зазначив начальник групи механізованого розмінування аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС в Хмельницькій області Антон Закреницький.

Хмельницькі рятувальники щойно повернулися зі степів Херсонщини. Через російську вибухівку поля залишаються необробленими.

Закреницький розповів, що для її пошуку використовують дрони-розвідники, механізовані дистанційно керовані броньовані машини та саперів із металошукачами.

Сапер шукає вибухонебезпечні предмети / Фото Суспільного

"Залишки від реактивних систем залпового вогню, мінометні міни, авіаційні бомби різного калібру. Більшість – касетні боєприпаси, якими дуже багато всіяно сільськогосподарських земель на Херсонщині", – розповів Закреницький.

За його словами, місцеві аграрії стали свідками такої кількості смертельних випадків, що втратили страх і, ризикуючи життям, намагалися обробляти угіддя.

Через це подекуди траплялися випадки підриву техніки. Закреницький зауважив, що серед аграріїв є загиблі та травмовані.

Хмельницькі рятувальники під час кожної ротації проводять 45 – 50 днів на своїх ділянках, де займаються розмінуванням полів, зрошувальних каналів та земель під лініями електропередач, розповідає майор служби цивільного захисту, у підпорядкуванні якого 28 осіб.

Спершу вони вивчають теорію, а після цього беруться до виконання складних завдань на деокупованих територіях.

Вибухівка, яку знаходять на деокупованих територіях / Фото Суспільного

На фото можна побачити малу частину тих вибухонебезпечних предметів, які сапери знаходять на деокупованих територіях.

Це один з елементів навчально-тренувальної бази нашого підрозділу. Тут можна побачити, як виглядає забруднена територія. Наша робота не любить поспіху. Але з холодним розумом, з гарячим серцем роботу робимо,

– зазначає Закреницький.

У навчальному класі Закреницький продемонстрував рятувальникам макети вибухонебезпечних предметів, які найчастіше знаходять після бойових дій.

Наприклад, маленькі зелені або коричневі міни, які розкидаються за допомогою реактивних систем залпового вогню. Це касетні боєприпаси, що покривають великі території.

"Їх просто ну неможливо виявити, побачити. Це треба 200 відсотків включати увагу. Вона не вбиває, але калічить. При наступанні на таку міну відбувається вибух і, як правило, людина втрачає носок, п’ятку, кінцівку", – наголосив майор.

Міни / Фото Суспільного

Закрецький зазначає, що рятувальники-сапери вміють працювати з усім цим небезпечним залізяччям. Завдяки їхній роботі в Україні стає все більше очищених від російських боєприпасів територій.