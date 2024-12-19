Анетт – мати п’ятьох дітей, бабуся 12 онуків і прабабуся 15 правнуків. Про неї пише 24 Канал із посиланням на Good Morning America.

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Поставила дітей в пріоритет

Її шлях до диплома розпочався після трагічної загибелі чоловіка у В’єтнамі. У 1973 році вона вступила до Новоанглійського коледжу (тепер SNHU) і відвідувала вечірні курси, поєднуючи навчання з вихованням дітей і роботою у шкільній їдальні та страховій компанії. Однак, через родинні обов’язки та кар’єру, навчання довелося відкласти.

Я зробила вибір на користь добробуту дітей, адже вони були моїм пріоритетом,

– розповіла Анетт.

У 2017 році Анетт знову вирішила повернутися до навчання, але через проблеми зі здоров’ям і пандемію COVID-19 довелося знову відкласти плани. Згодом її донька зауважила, що у матері вже достатньо академічних кредитів для здобуття диплома. Це стало поштовхом для Анетт, і на свій 90-й день народження вона оголосила родині, що завершить навчання.

Омріяний диплом

23 листопада на випускній церемонії Анетт отримала диплом під бурхливі овації студентів, викладачів та гостей. "

У своїй промові перед випускниками Анетт наголосила на важливості освіти.

"Знання — це те, що у вас ніхто ніколи не забере. Якщо у вас є мрія, працюйте над тим, щоб вона стала реальністю. Ніколи не здавайтеся".

Анетт не зупиняється на досягнутому: у січні вона розпочне навчання для здобуття ступеня бакалавра.