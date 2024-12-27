Мова йде про удосконалену модель гелевого акумулятора від компанії Axess Power. Що відомо про цю розробку – розповідає 24 Канал з посиланням на Middle East NorthAfrica Financial Network.

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Якими є нові гелеві батареї

За словами виробника, нові гелеві батареї зададуть високих стандартів продуктивності акумуляторів і їх позиціонують як надійні, довговічні та безпечні. І, що важливо, ці акумулятори придатні для вторинної переробки, що є суттєвою перевагою.

Компанія-виробник зазначає, що нові гелеві акумулятори підходять для застосування у різних галузях. Мова йде як і про критично важливе резервне живлення, так і зберігання електрики.

Завдяки більш тривалому терміну служби, більшій екологічній стійкості та підвищеній безпеці новий вдосконалений гелевий акумулятор гарантує, що наші клієнти можуть розраховувати на надійне живлення, незалежно від сфери застосування або середовища,

– заявив представник Axess Power.

Акумулятори також не потребують обслуговування, що спрощує їхнє використання.