Над покращенням батарей працювали дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв у США. Як їм вдалося покращити цинк-сірчані батареї – розповідає 24 Канал з посиланням на Університет Кейс Вестерн Резерв.

Цікаво "Це досить дратує": пілот пояснив, що буде, якщо не увімкнути режим польоту на телефоні

Якими тепер будуть цинк-сірчані акумулятори

Зараз літієві акумулятори використовують фактично у всій техніці – від ґаджетів і до електромобілів. Проте їхньою проблемою є використання у виробництві рідкісних матеріалів. Через це собівартість акумуляторів є високою. Водночас для виготовлення акумуляторів з цинку та сірки не потрібно таких дорогих компонентів, через що вони дешевші.

Окрім того, покращені цинк-сірчані батареї також мають більшу щільність енергії, через що вони довше утримують заряд.

Це дослідження знаменує собою важливий крок уперед у розробці більш безпечних і стійких рішень для зберігання енергії. Водні цинк-сірчані батареї мають потенціал для живлення широкого спектра застосувань – від систем відновлюваної енергії до портативної електроніки,

– заявив доцент кафедри машинобудування та аерокосмічної техніки Чейз Као.

До покращення основними проблемами батарей з цинку та сірки були корозія цинкового аноду, низька провідність та зростання дендритів. Однак під час роботи вчені покращили самі акумулятори, що усунуло ці проблеми. Також це збільшило енергоємність батарей на 20%.

Вчені сподіваються, що завдяки їхнім зусиллям цинк-сірчані батареї замінять класичні літій-іонні акумулятори.