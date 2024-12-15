Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star. За словами пілота, радіохвилі від телефонів можуть створювати перешкоди для гарнітури пілотів, що ускладнює прийом повідомлень.

Дивіться також Гра, якій понад 4 000 років: ШІ відтворив правила найдавнішої "настолки"

Для чого потрібно вмикати режим польоту в літаку

Режим польоту блокує підключення пристрою до мережі, що унеможливлює здійснення чи прийом телефонних дзвінків, надсилання повідомлень або використання інтернету.

У Allianz Travel Insurance пояснюють, що ця функція запобігає впливу радіохвиль, які можуть створювати перешкоди для гарнітури пілотів.

Пілот з ніком @PerchPoint у своєму відео на TikTok детально розповів пасажирам про важливість цієї функції.

Для чого вмикати режим "у літаку": дивіться відео

Якщо ви забули перевести свій телефон у режим польоту – ні, це не кінець світу, літак не впаде з неба, і це навіть не зашкодить системам на борту. Якщо у вас є літак з 70, 80, 150 людьми на борту, і навіть телефони трьох – чотирьох людей починають намагатися встановити зв'язок з радіовежею для вхідного телефонного дзвінка, він посилає радіохвилі. Є ймовірність, що ці радіохвилі можуть заважати радіохвилям гарнітури, яку використовують пілоти,

– розповів пілот у відео.

Він поділився історією про випадок, коли під час польоту через перешкоди йому було майже неможливо розібрати повідомлення в гарнітурі.

"Як я вже сказав, це безперечно не кінець світу, але це досить дратує, коли ви намагаєтеся записати інструкції, а звук такий, ніби навколо літає оса або щось ще. Тож якщо вам коли-небудь було цікаво, навіщо вам потрібно вмикати режим польоту – ось чому", – додав він.