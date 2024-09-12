Однак бронзова призерка Євробачення 2024 на першу свою роботу пішла ще у 15 років. Про кар'єру виконавиці до популярності розповідають Тренди24.

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Ким працювала Alona Alona

На свою першу роботу майбутня зірка пішла ще у 15 років. Тоді Alona Alona торгувала сумками та взуттям на троєщинському ринку в Києві. Також працювала касиркою і прибиральницею в торговому центрі.

Ще одним місцем роботи для майбутньої зірки стала колекторська фірма. Як зазначала Alona Alona в пізніших інтерв'ю, в її обов’язки входило дзвонити боржникам і "вимагати" їх повернути гроші, використовуючи моральний тиск. Перш ніж почати роботу, співачка пройшла співбесіду, де їй провели інструктаж з роботи. Наприклад, було заборонено використовувати погрози вбивством "боржникам".

У колекторській фірмі Alona Alona працювала 3 місяці. За її словами, ця робота вимагала стресостійкості. Крім того, вона жила далеко від офісу, що стало не останньою причиною звільнення.

Після здобуття фаху психолога, Alona Alona надавала психологічну підтримку тим, хто цього потребував. Згодом влаштувалася вихователькою в дитячий садок і вже після цього почала музичну кар'єру.