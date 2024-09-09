У 1978 році проти волі батька Мадонна майже з порожніми руками переїхала в Нью-Йорк, бо була впевнена, що кар'єру побудувати зможе лише там. Про кар'єрний шлях Мадонни читайте в матеріалі Тренди24.

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Ким працювала Мадонна

Як згадувала у пізніших інтерв'ю співачка, у Нью-Йорк вона приїхала, маючи лише 37 доларів і жодного розуміння того, як жити далі. За таксі до центру міста майбутня співачка віддала 15 доларів – майже половину того, що у неї було. Тому перший час у Нью-Йорку доводилося голодувати та іноді ночувати на горищах.

Попри мрії стати артисткою, Мадонна чудово розуміла, що потрібно чимось уже заробляти на життя. Вона влаштувалася працювати офіціанткою в Dunkin'Donuts на Таймс-сквер та продавала там пончики. Свою роботу в сфері обслуговування пізніше артистка називала "найвідважнішим вчинком у житті".

Та, цікаво, що у закладі Мадонна пропрацювала тиждень. Її звільнили після інциденту – граючись з автоматом, який виготовляв желе, вона випадково облила ним клієнта. Колеги також недолюблювали майбутню зірку, бо вона нібито несерйозно ставилася до роботи.

У той час співачка познайомилася з Деном і Едом Гілроями, які мали маленький оркестр. Вони допомогли Мадонні знайти житло, а дівчина стала ритм-ударницею, танцівницею та вокалісткою оркестру. Паралельно працювала спершу продавчинею, потім гардеробницею і навіть натурницею в образотворчій студії, де її фотографували оголеною. Пізніше ці знімки з'явилися, зокрема, у журналі Playboy.