Під час Тижня сталої моди компанії та благодійні організації на сході Англії продемонстрували екологічні рішення: від перероблюваної шкільної форми до безтоксичних барвників, пише BBC.

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Фарбування одягу за допомогою розумної науки

Команда кембриджських науковців включила H&M та Pangaia до числа своїх клієнтів після того, як винайшла геніальний спосіб фарбування тканини, що не використовує токсичних хімікатів.

Компанія Colorifix використовує біоінженерію мікробів для виробництва різних кольорів, а потім закріплює їх на тканині.

Генеральний директор компанії Орр Ярконі пояснив, що компанія знаходить кольори в природі, і замість того, щоб видобувати пігмент, запозичує інформацію про те, як він виробляється, отримуючи код.

Цей код вводиться в мікроби, які отримують цукор та азот і перетворюють їх на пігмент або барвник,

– сказав він.

За його словами, цей процес зменшує споживання води, електроенергії, забруднення та викиди вуглецю порівняно зі звичайними барвниками.

Компанія постачає кольорову тканину на фабрики в Італії, Португалії, Бразилії та Індії, які продають її брендам одягу. Ярконі вважає, що їхня система може допомогти існуючим фабрикам "перейти від хімії до біології".

Прокладаємо шлях зі шкільною формою

Компанія David Luke спільно з Project Plan B розробила нову шкільну форму, яка на 100% підлягає переробці після зносу. Інноваційний піджак вже був виставлений у Музеї дизайну в Лондоні поряд із роботами відомих дизайнерів.

Це стало можливо завдяки заводу з переробки поліестеру, який перетворює використаний текстиль на нову поліефірну нитку.

Тепер у нас є технологія, яка дозволяє переробляти піджаки David Luke без будь-якого розділення одягу, що робить процес переробки ефективним,

– сказав гендиректор Project Plan B Тім Кросс.

Проєкт використовує циркулярну економіку, що дозволяє повертати старий текстиль у виробництво.

Маджонн Фрост, керівник екологічного напряму Торгової компанії Армії Спасіння, зазначає, що це важливий крок для зменшення впливу на довкілля та приклад того, як компанії можуть зробити свої продукти стійкими.