Український бренд домашнього декору GUSHKA спільно з просвітницьким фондом Glossary Eco Foundation представили різдвяний набір "Баранець бажань". Про це пише 24 Канал із посиланням на Glossary Eco Foundation.

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Створити символ мрій

Цей набір поєднує оригінальність подарунка з творчістю, традиціями та турботою про природу. Кожен набір включає дерев’яного баранця, натуральну вовняну нитку, різдвяну листівку з легендою та лляний мішечок, створені виключно з натуральних матеріалів.

Ідея набору полягає в тому, щоб на Різдво власноруч створити символ своїх мрій, обгорнувши баранця теплою вовняною ниткою. З кожним витком нитки пропонується уявляти найзаповітніше бажання, щоб баранець став оберегом і символом здійснення мрій на наступний рік.



Баранця бажань треба робити власноруч / Фото Glossary Eco Foundation

200 гривень із кожного проданого набору спрямовуються на видання дитячої казки про екологію "Вухань-Клапань та червона мітка". Ця історія, наповнена елементами детективу, розповідає про зайця та його друга Степанка, якому загрожує небезпека через загадкову червону мітку. У книзі порушуються теми рідкісних українських тварин і впливу людини на природу. Твір вже написано і планується до виходу наступного року.

Автори набору запрошують згадати українські традиції, поринути у творчість та відчути магію зимових свят. Вони зазначають, що в особливу тишу різдвяної ночі, коли сніг ніжно вкриває землю, саме час зупинитися, насолодитися моментом і наповнитися радістю.