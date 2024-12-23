Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Рівне Головне". Наразі невідома мета візиту американського мільярдера.

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Що відомо про візит Баффета до "МакДональдз"

У "МакДональдз" в Рівному помітили американського мільярдера та філантропа Говарда Баффета. За інформацією місцевих ЗМІ, Баффет обідав разом із народним депутатом Дмитром Соломчуком. Зауважимо, що парламентар утримався від коментарів щодо цієї зустрічі й не згадував про неї у своїх соцмережах.

Говард Баффет відвідав рівненський "МакДональдз" / Фото з соцмереж

Причини візиту мільярдера до Рівного поки що залишаються невідомими. Проте Баффет неодноразово приїздив до України раніше, підтримуючи соціальні ініціативи, а також фінансуючи гуманітарну допомогу та відновлення інфраструктури в містах, які постраждали від війни.

Додамо, що 68-річний Говард Грем Баффет – син інвестора-мільярдера Воррена Баффета. З початку повномасштабної війни його фонд виділив на допомогу Україні вже понад 200 мільйонів доларів.