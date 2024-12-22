З погляду харчування все не так просто, пише 24 Канал з посиланням на Prevention. Протягом багатьох років точилися суперечки щодо того, чи варто їсти яйця на сніданок. Дієтологи поставили крапку в цій дискусії раз і назавжди.

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Чи корисно їсти яйця щодня

"Для більшості людей є нормальним з'їдати яйце щодня в контексті здорового харчування. Яйця є зручним джерелом високоякісного білка та необхідних поживних речовин, таких як холін, який підтримує здоров'я мозку", – говорить Саманта Кассетті, доктор медичних наук, експерт з харчування та оздоровлення.

Для більшості людей щоденне вживання яйця є хорошим джерелом білка та мікроелементів без підвищеного ризику для здоров'я серця,

– погоджується Кейті Гедлі, доктор медичних наук.

Проте, слід пам'ятати, що є кілька речей, які впливають на те, наскільки здоровою є ваша звичка їсти яйця вранці. Експерти підкреслюють, що вживання одного яйця на день може бути частиною здорової дієти, але вживання більшої кількості яєць може не мати такого ж ефекту.



Яйця у магазині / Фото 24 Канал

Дієтологи наголошують, що важливе значення має, як ви готуєте яйця.

"Те, як ви готуєте яйця, може вплинути на їхню загальну корисність. Наприклад, яєчня, приготована на вершковому маслі, містить шкідливі для здоров'я насичені жири. Здоровіше готувати яйця на антипригарній сковороді з оливковою олією першого холодного віджиму або варити їх "на круто", – радить Кассетті.

Водночас доктор Гедлі не рекомендує їсти сирі яйця, оскільки ризик отруєння сальмонелою є реальним, а вживання їх сирими також знижує здатність вашого організму використовувати білок.

Важливо також те, що ви подаєте до яєць. Тарілка, повна свіжих продуктів і цільних зерен, пропонує кращий вибір поживних речовин, ніж тарілка, наповнена переробленим м'ясом, сирами й хлібом з маслом.

Замість того, щоб подавати яєчню з беконом і тостами, які є продуктами з високим ступенем переробки, приготуйте їх з овочами та цільнозерновими тостами з пюре з авокадо, щоб отримати збалансовану, поживну їжу,

– радить Кассетті.

Чи містять яйця багато холестерину

"Хоча яйця містять холестерин, дослідження показали, що для більшості людей харчовий холестерин не має значного впливу на рівень холестерину в крові. Насправді яйця можуть бути частиною здорового для серця раціону, особливо в поєднанні з іншими поживними продуктами, такими як овочі, фрукти, боби, горіхи, насіння, цільні зерна та корисні для серця жири", – говорить Кассетті.



Омлет з м'ясом і салатом / Фото shutterstock

Нещодавнє дослідження спростовує зв'язок між яйцями та холестерином. Дослідники виявили, що люди, які споживали дюжину яєць на тиждень, мали такий самий рівень холестерину, як і ті, хто їв менше двох. Дослідники навіть помітили потенційні переваги, які може принести вживання більшої кількості яєць.

Крім того, деякі вчені відзначають, що типова закуска до яєць може сприяти підвищенню ризиків, пов'язаних з холестерином і здоров'ям серця, а не тільки самі яйця.

Яйця корисні для здоров'я

Доктор Кассетті наголошує, що яйця корисні для здоров'я. За її словами, великою перевагою яєць є те, що вони неймовірно багаті на поживні речовини, але при цьому зручні та доступні.

Вони містять білок, який допомагає залишатися ситими, а також необхідні вітаміни та мінерали, такі як вітамін D і B12, які підтримують здоров'я кісток, імунну функцію та рівень енергії.

Холін, що міститься в яйцях, також дуже важливий для роботи й розвитку мозку, а лютеїн і зеаксантин, що містяться в яйцях, важливі для здорового зору.



З чим корисно їсти яйця / Фото shutterstock

Тим, хто має алергію на яйця або дотримується веганської дієти, звичайно, слід уникати яєць. В іншому випадку, "людям з високим рівнем холестерину і тим, хто схильний до ризику серцевих захворювань, слід пам'ятати про споживання насичених жирів і холестерину, що може означати обмеження яєць або вибір на користь тільки яєчних білків", – говорить Гедлі.

Отже, яйця можуть забезпечити вас безліччю поживних речовин і переваг для здоров'я, тому – за деякими винятками – цілком нормально включати цю їжу у свій щоденний раціон.

Хоча дослідження показують, що вживання до одного яйця на день навряд чи матиме негативний вплив на здоров'я, вживання більше одного яйця на день може підвищити рівень маркерів, пов'язаних зі здоров'ям серця, і може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

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