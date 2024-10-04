"Київавтодор" працює над впровадженням безбар’єрних рішень для пішохідної інфраструктури столиці. Зокрема, там вже встигли втілити деякі у життя.

Дивіться також Непереможний дух: боєць 3 ОШБр, який втратив кисть у боях, підкорив вершину Казбек

Створили інклюзивні перехрестя

У 2024 році вулиці та перехрестя Києва продовжують ставати доступнішими для всіх категорій громадян.

Зокрема вже оновили:

Пішохідні переходи на перетині вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового.

Перехрестя проспекту Валерія Лобановського з вулицями Володимира Брожка та Деміївської.

Інклюзивний підхід також заплановано на перехресті вулиць Вадима Гетьмана і Олекси Тихого.

Також там створять наземні переходи, які копіюватимуть підземні та надземні переходи, які вже існують. Ця ініціатива спрямована на покращення обслуговування маломобільних груп населення.

Що вдалося зробити

Від початку 2024 року:

Повністю інклюзивними зроблено 10 об’єктів.

224 пішохідні переходи обладнані пониженими бордюрами.

Побудовано та відремонтовано 18 пандусів.

Вкладено 43 тисячі квадратних метри тротуарного покриття з безфаскового ФЕМу, що забезпечує безпечну навігацію для всіх.

Що ще планують зробити

До кінця року влада планує понизити бордюрний камінь і встановити тактильну плитку на 260 пішохідних переходах. Наразі роботи успішно завершені на 191 об'єкті.

У 2025 році роботи продовжать, щоб зробити дороги та пішохідні зони Києва повністю відповідними вимогам безбар’єрності, створюючи комфортні умови для всіх.