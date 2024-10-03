Зробив він це всього за два дні, замість звичайних п’яти. Про це повідомляє hromadske.

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Що відомо про сходження українського військового

Олег Шахов служить у 1 роті 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. У бригаді розповіли, що він "відчайдушно рубився" в Авдіївці, де отримав своє перше поранення. Попри це, він повернувся до служби і продовжив знищувати окупантів в Орлівці, де втратив кисть.

Лише через пів року після цього він знайшов в собі сили для підкорення гір і піднявся на вершину Казбек – стратовулкан у східній частині центрального Кавказу, висота якого становить 5054 метри.

Ідея піднятися на Казбек з військовим належить українській рекордсменці та альпіністці Тетяні Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин на всіх континентах і шість найвищих вулканів. Вона також була керівником експедиції, у якій допомагав представник Грузії, який підтримує Україну і 77 разів піднімався на Казбек.

Нам потрібно показувати наших героїв. Військового я шукала з травня,

– повідомила альпіністка Яловчак.

За її словами, нормальне сходження на вершину зазвичай триває п’ять днів, проте українці впоралися всього за два.

Олег Шахов підкорив Кезбек: дивіться відео

"Було то морозно, то спекотно, то розмито від хмар так, що нічого не видно, то сонячно, і здавалося, наче обличчя горить, без акліматизації та сну було важко, але ми змогли! Головний біль. Нудота. Погода псувалася, нам не можна було чекати, і ми піднялися за два дні", – пояснив Олег Шахов.

Своє сходження він присвятив українським воїнам.

"Ми пам’ятаємо кожного з вас. Клянуся, побратими, не було і дня, щоби ми заснули і не подумали про когось. Цю справу ми доведемо до кінця. Слава Україні!", – сказав військовий.