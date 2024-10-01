92 ветерани та їхні родини цього року стали отримали державну грантову допомогу на Львівщині. Вони отримали фінансування в межах від 250 тисяч до одного мільйона гривень.

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Що це за ініціатива

Завдяки отриманим грантам, ветерани та члени їхніх сімей уже створили або планують створити 176 нових робочих місць. Фінансування було спрямоване на розвиток у таких сферах, як:

послуги швидкого харчування;

вантажні перевезення;

продаж і ремонт автомобілів.

Детальну інформацію про програму та умови подання заявок можна знайти на сайті Державної служби зайнятості.

Додаткове навчання для ветеранів

Для підвищення конкурентоспроможності, 96 учасників бойових дій отримали ваучери на навчання у період із січня по серпень цього року, вартість кожного з яких склала 30 280 гривень. З них 58% обрали навчання за спеціальністю водія автотранспортних засобів. Загалом, програма включає навчання за 124 професіями або спеціальностями.