Компанія Jackery представила нову черепицю, яка здатна генерувати електрику від сонця. Що відомо про цю розробку – розповідає 24 Канал з посиланням на pv magazine.

Цікаво Сонячні панелі для будь-якої поверхні: як працює революційна технологія

Сонячна черепиця – що відомо про проєкт

Сонячна черепиця XBC має унікальний вигин на 150 градусів та коефіцієнт корисної дії понад 25%. ЇЇ представили на виставці CES 2025. 1 квадратний метр цієї черепиці може генерувати до 170 ватів електроенергії та має ультратонкі кристалічні кремнієві сонячні елементи, шириною лише 0,13 міліметра.

Така черепиця суміжна з понад 90% монтажних систем і її легко інтегрувати з наявною черепицею та архітектурою. Вага однієї плитки становить 4,5 кілограма. Поки що доступні 2 кольори – темний обсидіан та класичний теракотовий, однак розробники обіцяють і нові кольори. Гарантія роботи – 30 років. Ця черепиця має працювати і за екстримальних погодних умов, зокрема в діапазоні температур від -40 до +85 градусів, під час граду чи сильного вітру.

Сонячна черепиця Jackery призначена для інтеграції в мережу і сумісна з інтелектуальними системами управління енергією, такими як власні сонячні генератори і системи Jackery, наприклад, HomePower ES System.

Експери зазначають, що, ймовірно, ефективність кожної плитки буде нижчою за заявлену, однак вигнута форма черепиці відкриває нові можливості на ринку сонячних панелей, де зараз більше однорідних темних та плоских моделей.