Там Філіп допомагає відбудовувати житло, знищене російськими військовими під час бойових дій у 2022 році. Вперше про інтернаціональний табір він дізнався у 2023 році, коли планував поїздку в Україну.

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Як чеський волонтер допомагає на Чернігівщині

Цього року насправді у мене було більше мотивації. Я хочу приїхати в Україну і допомогти. Але також хочу повернутися і побачити людей тут. Я люблю людей в селі. У мене є друзі, пані Таня, баба Надя. І коли ти бачиш їх у селі, це завжди можливість поговорити, поділитися якимись історіями тощо,

– розповідає Філіп.

Філіп рубає дрова / Фото Суспільного

Найбільше волонтера вражають тутешні люди та їх історії. Він також зазначає, що не відчуває особливого страху бути в Україні, оскільки минулого року почувався в безпеці, попри усвідомлення наявності небезпеки.

У 2023 році Філіп подолав 2500 кілометрів, аби знову приїхати до Чернігова з Чехії.

"Минулого року я проїхав весь шлях від Праги через Словаччину, Польщу і, так до України. Це була довга дорога, тому що вона тривала близько 20 днів. Це не була пряма дорога, тому були деякі місця, деякі люди, яких я хотів відвідати", – поділився волонтер.

Намет Філіпа / Фото Суспільного

Філіп дізнався про інтернаціональний табір, коли готувався до поїздки в Україну у 2023 році, де планував займатися розподілом гуманітарної допомоги.

Волонтер розповідає, що зазвичай робочий день в таборі починається приблизно о сьомій ранку і триває до п’ятої вечора.

Прокидається Оуен, наш виконроб, і починає кричати: "Доброго ранку, мої сусіди"! Щось на кшталт цього. І ми маємо дуже гучну музику, яка, я впевнений, подобається всім сусідам. А о 7:30 – сніданок, і рівно о 8:00 ми сідаємо у фургони, роз'їжджаємося по різних будівельних майданчиках – і до роботи,

– розповів Філіп.

Він зізнається, що йому важко залишати це місце, і він мріє повернутися сюди знову.

"Насправді мені дуже важко покинути це місце. Напевно, немає іншого місця, де б я зараз хотів бути більше, ніж тут. Так що, так, я обов'язково повернуся", – наголосив волонтер.