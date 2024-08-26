Мова йде про Олега Ковальчука – учасника 6-го сезону популярного телепроєкту. Уже 4 місяці він проходить службу в лавах Десантно-штурмових військ.

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Олег Ковальчук частує своїх побратимів

Зірка "Мастер Шефу" 4 місяці тому отримав повістку і без вагань пішов до ТЦК. Завдяки хорошій базовій підготовці кулінар пройшов базову підготовку в навчальному центрі Десантно-штурмових військ і зараз є в складі однієї з військових частин.



Олег Ковальчук / Фото з допису ДШВ

Олег Ковальчук каже, що у військовій частині годують добре, проте переконаний – що просто нагодувати десантника це мало. Тому час від часу він частує побратимів стравами, котрі готує сам.

В нашій військовій частині готують непогано, але я все одно хочу покращити якість харчування. Переконаний, що просто досхочу нагодувати десантників недостатньо. Потрібно, щоб вони ще й отримали гастрономічне задоволення від спожитих страв. Тоді й воювати буде цікавіше,

– каже Олег Ковальчук.



Олег Ковальчук на проєкті "Мастер Шеф" / Фото з допису ДШВ

У своєму сезоні "Мастер Шефа" кулінар фінішував за крок від трійки найкращих, проте зазначає, що конкуренти були сильними й тому його це не засмутило. Та все ж він не зупинявся і вирішив встановити рекорд України – за одну добу він разом з кількома колегами спекли на 10-ти локаціях 10 тисяч тортів, що стало наймасовішим приготуванням, презентацією та дегустуванням торта.



Олег Ковальчук брав участь у встановленні рекорду / Фото з допису ДШВ

Тепер же Олег змінив кітель на піксель та в лавах Десантно-штурмових військ боронить Україну.