Корс зник приблизно у 2006 році, залишивши по собі декілька хітів, зокрема і трек "Чекатиму". Про те, як продовжилася кар'єра Корса, розповів блогер Руслан Ляч, пише 24 Канал.

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Діма Корс став успішним бізнесменом

Після "Чекатиму" стала справжнім хітом для закоханих у "нульових". Цікаво, що слова до пісні написала українська письменниця та співачка Ірена Карпа.

Пісня "Чекатиму": дивіться відео

У 2006 році Діма Корс дав свій останній концерт у Києві та, здавалося, назавжди зник з радарів.

Декілька років тому на інтерв'ю до відомого маркетолога Андрія Федоріва прийшов бізнесмен Дмитро Сергеєв. Це засновник одного з найбільших у світі файлообмінників Depositfiles та фотостоку Depositphotos.



Дмитро Сергеєв і співак Діма Корс – це одна й та сама особистість / Фото з особистого архіву бізнесмена

Розповідаючи про свої проєкти, Дмитро згадав, що в "нульових" він займався музикою і навіть показав одну зі своїх пісень. Отже, бізнесмен Дмитро Сергеєв і співак Діма Корс – це одна й та сама особистість.

У 2009 році Сергеєв продав файлообмінник DepositFiles. У жовтні 2021 року американсько-ірландська компанія VistaPrint, що входить до холдингу Cimpress, оголосила про поглинання українського фотостоку Depositphotos та дочірніх структур. Сума угоди, як писали у Forbes, склала 85 мільйонів доларів.

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