У новій добірці Тренди24 зібрали для вас 5 приголомшливих детективів, котрі від початку й до кінця триматимуть вас у напрузі, а розв'язка – неабияк здивує.

Цікаво Книга вихідного дня: 3 історії, які можна прочитати за один вечір

"Хірург" Тесс Геррітсен

Тесс Геррітсен – виняткова постать у світовій літературі, адже маючи освіту антрополога, вона створює майстерні медичні трилери та детективи, котрі стали бестселерами у всьому світі. Особливої популярності набув цикл книг про детективку відділу убивств бостонської поліції Джейн Ріццолі та судмедекспертку Мору Айлс. Розпочинає цей цикл книга "Хірург".

Уночі таємничий убивця проникає в квартири самотніх жінок і з особливою жорстокістю убиває їх. Через характер убивств, невідомому злочинцю дають прізвисько Хірург.

Розслідувати справу беруться детективи Джейн Ріццолі та Томас Мур. У ході розслідування вдається з'ясувати, що вбивця наслідує почерк маньяка, котрого вбили 2 роки тому. Його убила свого часу Кетрін Корделл, котра зараз стає ціллю маньяка. Тому Томасу й Джейн потрібно за всяку ціну зупинити злочинця. Проте чим це обернеться для них самих?



"Хірург" / Фото КСД

"Терапія" Себастіан Фітцек

Німецький письменник Себастіан Фітцек у 2006 році опублікував детектив "Терапія", котрий цілком може стати саме тією історією, в яку можна поринути на один вечір через невеликий обсяг твору.

Головний герой Віктор Ларенц працює психіатром, проте спокою йому не дає особиста трагедія – 4 роки тому за загадкових обставин зникла його 12-річна донька. Втративши надію знайти її, він усамітнюється на острові, аж поки його спокій не порушує хвора шизофренією незнайомка, котрій у видіннях з'являється дівчинка, схожа на доньку психіатра.

Ларенц понад усе хоче знати, що трапилося з його донькою, тому починає курс терапії, який повільно переходить у драматичне розслідування особистої біди…



"Терапія" / Фото КСД

"Хімія смерті" Саймон Бекетт

Британський журналіст та письменник Саймон Бекетт написав цикл детективних історій про антрополога Девіда Гантера, який за трагічних обставин втратив дружину та доньку. Першою книгою циклу є "Хімія смерті".

Після втрати рідних, Гантер переїжджає з Лондона у містечко Менем, де працює терапевтом й допомагає тамтешньому лікарю, в котрого проблеми зі здоров'ям. Про минуле доктора Гантера ніхто не знає і життя налагоджується. Проте одного дня на болоті двоє хлопчиків знаходять труп жінки. Згодом зникає ще одна і вже невдовзі знаходять її понівечене тіло. У містечку з'явився маньяк. І кожен стає підозрюваним.

Девід так чи інакше залишатися осторонь не може і долучається до розслідувань. Тим паче зникла нова знайома доктора і її життя під загрозою. Хоча Девід навіть не здогадується, які скелети насправді знайде.



"Хімія смерті" / Фото КСД

"І не лишилось жодного" Агата Крісті

Культова історія від не менш культової авторки Агати Крісті. "І не лишилося жодного" – історія про десятьох незнайомців, котрих запросили на Солдатський острів. Ніхто не може зрозуміти, хто і для чого насправді запросив їх сюди, але згодом починається справжнє жахіття – хтось жорстоко й вигадливо вбиває гостей, а зі столу, на якому стояло рівно десять порцелянових статуеток, перед кожним убивством зникає одна. До чого тут дитяча лічилка та головне – хто стане наступним?



"І не лишилось жодного" / Фото КСД

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіон Павлюк

І не можемо не завершити добірку детективом від українського автора, хоч це явно не історія, котру можна прочитати за один вечір. "Я бачу, вас цікавить пітьма" – моторошний детектив, події якого розгортаються у селі Буськів Сад. Там за загадкових обставин зникає дівчинка з вадами слуху, а ще там трапилося моторошне вбивство.

Розслідувати справу відправляють консультанта київської поліції Андрія Гайстера – ветерана АТО, котрий за короткий проміжок часу втратив маму та вагітну кохану, то ж його друг вирішує, що таке відрядження піде чоловікові на користь.

Проте Буськів Сад моторошне місце, адже тут усі вдають, наче жодного вбивства не сталося і жодна дитина не зникала. Чому місцеві мешканці воліють не помічати таких жахливих речей у себе під боком? Андрію доведеться шукати відповіді, котрі змінять усе, зокрема і його життя.



"Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото ВСЛ