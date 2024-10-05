8 червня монахині виповнилося 116 років і вона живе в будинку Згромадження сестер терезианок Бразилії в Порту-Алегрі. Вона дотримується одного й того ж розпорядку дня, що стало запорукою довголіття, пише Metro.

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Який секрет довголіття 116-річної монахині

Іна, яка народилася у 1908 році, встановила час для пробудження, відходу до сну і молитви, і саме завдяки цьому, за її словами, вона дожила до такого віку.

У дитинстві жінка вважалася настільки слабкою і худорлявою, що багато хто вважав, що вона не виживе. Лікарі навіть припускали, що вона навряд чи доживе до повноліття.



8 червня монахині виповнилося 116 років / Фото Newsflash

Іна завжди жила активним життям. Близько 1928 року вона переїхала до столиці Уругваю Монтевідео. У 18 років вона стала черницею. У 1930 році вона повернулася до Бразилії, де викладала португальську мову та математику.

За своє життя Іна стала свідком двох світових воєн і пережила пандемію COVID-19. У жовтні 2022 року вона сама заразилася вірусом та потрапила до лікарні. На щастя, довгожителька одужала протягом місяця.

Попри похилий вік, монахиня така ж здорова і бадьора, як і раніше, хоча і потребує ходунків, які допомагають їй пересуватися. Іна пов'язує своє довголіття з вірою.

Мій секрет, мій великий секрет – це молитва. Я щодня молюся на вервиці за всіх у цілому світі,

– каже жінка.



Іна Каабарро Лукас / Фото GRG

Вона також зберігає почуття гумору, а на запитання, скільки їй років, жартома відповідає: "Кілька років. 116".

За даними Геронтологічної дослідницької групи (GRG), Іна вважається найстарішою людиною в Бразилії та Латинській Америці.