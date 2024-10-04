Вчені з університету штату Флорида з'ясували, що напій із журавлини з високим умістом антиоксидантів сприяє поліпшенню стану шкіри. Науковці провели експеримент та опублікували результати в науковому журналі Nutrition.

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Який напій "стирає" зморшки у жінок

Виявилось, що напій з журавлини підвищує тонус та еластичність шкіри, що запобігає появі дрібних зморшок.

50 жінок, які взяли участь в експерименті, розділили на дві групи. Одна група приймала плацебо, а інша – напій із журавлини, в якому була висока концентрація антиоксидантів.

Що таке антиоксидантні сполуки Захищають організм людини від негативного впливу вільних радикалів. Вільні радикали – це нестабільні молекули, які утворюються в процесі метаболізму або під дією зовнішніх факторів. Через негативний вплив вільних радикалів організм людини старіє та розвивають різні захворювання, наприклад, рак. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, стабілізуючи їх і запобігаючи пошкодженню клітин.

Піддослідні упродовж шести тижнів вживали напій із журавлини. Як свідчать результати експерименту, 50-річні жінки мали очевидні покращення стану шкіри.

Вона стала гладенькою, еластичнішою та пружною, зникли дрібні зморшки, більш глибокі заломи на шкірі стали майже непомітними.

У висновках науковців вказано, що результати дослідження також були підтверджені інструментальними вимірами.

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