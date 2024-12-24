Оскільки ці пісні – незмінна частина свят зимового циклу, чимало музикантів експериментують з ними, надаючи їм нових звучань. 24 Канал зібрав добірку осучаснених колядок та щедрівок спеціально до різдвяних свят.

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Колядки та щедрівки у сучасному виконанні

Найпопулярнішою різдвяною піснею у світі є український "Щедрик", тому наша добірка розпочнеться з нього. Хоча цього року "Щедрик" звучить особливо боляче – місто Покровськ, де була створена одна з п'яти версій пісні, зараз на лінії фронту і зазнає руйнувань.

Тіна Кароль для фільму "Різдвяна історія" переспівала чимало колядок, однак особливим є "Щедрик", зокрема тому, що знімання відео відбувалися у Софійському Соборі – одному з найдавніших українських храмів.

Тіна Кароль – "Щедрик": дивіться відео

"Ой як же було ізпрежди віка" – одна з найдавніших українських колядок, котра описує створення світу. І ця колядка має чимало переспівів, один із яких належить співачці Юлі Юріній.

Юля Юріна – "Ой як же було": дивіться відео

Минулого року напередодні Різдва співачка ROXOLANA випустила святковий альбом "Настрій колядувати". Однією з найпопулярніших пісень альбому стала колаборація артистки з MONATIK, Володимиром Дантесом, Пилипом Коляденком, Марією Квіткою та гуртом KAZKA.

ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка – "Ой чи є, чи нема": дивіться відео

Музикант Гордій Старух багато працює над відродженням автентичних українських колядок. В артиста вийшов навіть цілий альбом з древніми українськими колядками у сучасному звучанні під назвою "Світло". А минулого року простори інтернету заполонила осучаснена версія колядки "В господаронька нова світлонька".

Гордій Старух – "Славен Єси": дивіться відео

Нещодавно співачка Злата Огнєвіч записала у новому звучанні версію легендарної щедрівки "Ой сивая та і зозуленька" і разом з релізом кліпу запустила здір на потреби ЗСУ.

Злата Огнєвіч – "Ой сивая та і зозуленька"

Це далеко не всі осучаснені колядки та щедрівки. Однак обирати кожному – насолоджуватися більш автентичними чи новими версіями.