У соцмережі Х, раніше відомій, як твітер, набув популярності мем про гастро-провокації Євгена Клопотенка, де він нібито смажить сандалю в клярі. Та жарт вийшов з-під контролю.
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Нова провокація від Клопотенка
Євген Клопотенко пригрозив, що якщо ще раз отримає скриншот популярного мему, то неодмінно посмажить сандалі в клярі і жарт перестане бути жартом.
Клопотенко пригрозив посмажити сандалі / Скриншот
Ймовірно, після цього допису кулінар таки отримав ще скриншоти мему, оскільки 2 жовтня на його сторінці у Tik Tok з'явилося відео, на якому він таки смажить взуття. Щоправда, не зовсім сандалі. Ролик за кілька годин зібрав близько 40 тисяч переглядів.
Нова провокація Клопотенка: дивіться відео
Уважні користувачі мережі зауважили, що шеф-кухар посмажив у клярі не сандалі, як обіцяв, а крокси.
Крокси в клярі / Фото зі сторінки Євгена Клопотенка у мережі Х
З огляду на те, що все ж шеф-кухар не посмажив сандалі, чимало користувачів мережі схиляються до того, що своєї обіцянки Євген Клопотенко так і не виконав. Тому вони чекають на сандалі в клярі.