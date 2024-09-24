Своїм рецептом Євген Клопотенко поділився на сторінці у Tik Tok. За добу воно зібрало понад 50 тисяч переглядів.
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Рецепт варення з помідорів
Євген Клопотенко опублікував рецепт варення з трьох інгредієнтів. Для того, аби приготувати незвичне варення з помідорів, потрібно:
- 1 кілограм помідорів;
- 500 грамів цукру;
- 3 – 4 гілочки м'яти.
Потрібно порізати помідори і разом з цукром та м'ятою відправити в каструлю й варити 40 – 50 хвилин. Опісля цього – викласти в стерилізовані банки.
Навіть з любові можна приготувати варення, якщо додати до неї цукру,
– іронізує шеф-кухар.
Рецепт варення з помідорів: дивіться відео
Така гастро-провокація викликала дискусії в коментарях – хтось накинувся на кулінара, мовляв, що він робить, а інші користувачі діляться історіями про те, як їхні бабусі також готували таке незвичне варення.
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