Зокрема, тренерка з фертильності Стефані Адлер стверджує, що органічний ґрунт містить більше мікроорганізмів, ніж людей на Землі, і може покращити здоров'я кишківника. Про це повідомляє The New York Post.

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Чи дійсно поїдати ґрунт – корисно

Хочете поліпшити здоров'я кишківника вашої дитини (і вашого власного)? Їжте бруд! В одній чайній ложці органічного біодинамічного ґрунту більше мікроорганізмів, ніж людей на Землі, – заявила Адлер у своєму TikTok.

На відео тренерки можна побачити, як її дитина сидить та жує суху землю на задньому плані.

Дитина їсть землю: дивіться відео

"Вона очищає пори від шкірного сала, звужує пори і чинить омолоджувальну дію. Вона допомагає збалансувати вироблення шкірного сала, що спричиняє прищі та лупу. Отже, ми отримуємо здорове обличчя", – запевняє один із продавців на Amazon.

Жінка куштує "їстівну" землю: дивіться відео

Хоча поїдання землі може видаватися незвичним, нещодавні дослідження вказують на те, що це насправді може бути корисним для організму.

Ґрунт робить внесок у мікробіом кишківника людини. Він зіграв важливу роль в еволюції мікробіома кишківника людини і є основним інокулянтом і постачальником корисних кишкових мікроорганізмів,

– йдеться в одному з досліджень.

Аналітики зазначили, що збільшення кількості ґрунту в раціоні може зменшити потребу в споживанні тваринних і молочних продуктів, що, в свою чергу, покращує травну систему.

"З доісторичних часів люди охоче споживали ґрунт як доповнення до свого, загалом бідного поживними речовинами, місцевого раціону, звичка, яка називається "геофагією". Вони використовували певні ґрунти як детоксикаційні агенти, необхідні для того, щоб зробити певні харчові продукти їстівними, а також з медичною метою", – заявляють вчені.

Вони також зазначають, що контакт з брудом може поліпшити стан шкіри та зміцнити імунну систему.

"Прямий вплив натурального ґрунту і рослинних матеріалів — це потенційний підхід до зміни мікробіоти шкіри. Використання матеріалів, таких як ґрунт і рослинні матеріали, може бути більш ефективним підходом до підвищення мікробного різноманіття і, отже, профілактики та лікування розладів імунної системи", – стверджують експерти з Гельсінського університету.