Німецький аналітичний центр, Інститут Фраунгофера, провів дослідження на тему використання електромобілів як домашніх акумуляторних батарей та виявив переваги технології двонаправленої зарядки. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як електрокари можуть живити будинок електрикою

За даними проведеного дослідження, більшість електрокарів у Німеччині використовують лише близько 1 години на день. Відповідно, авто простоює 23 години. Тому науковці пропонують використовувати електромобілі як тимчасові акумулятори. Це може допомогти стабілізувати попит на електроенергію з мережі.

В аналітичному центрі зазначають, що це може зробити сонячну енергію більш привабливою для населення. Попит на електрику вищий у темну пору доби, а не вдень, коли світить сонце. Тому припарковані електрокари можна було б підключати до мережі і вони б могли давати додаткову електроенергію.



Електрокари можуть живити будинки електрикою / Фото Pexels

Екологічна організація Transport & Environmen нещодавно провела дослідження, яке показало, що таке використання електромобілів може допомогти заощадити 22 мільярди євро. Крім того, електрокари можуть забезпечити 9% потреб Євросоюзу в електриці. Однак цю цифру можна збільшити до 20%.

Такі країни як Франція уже стимулюють громадян використовувати технологію двонаправленої зарядки. Наприклад, власникам нового Renault R5 пропонується 10 000 кілометрів безкоштовної електроенергії для їзди, якщо вони запропонують свої авто як тимчасові мережеві батареї щонайменше 15 годин на день.