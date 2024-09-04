На це вказує аналіз відкладень у Тихому океані біля Каліфорнії, який провели дослідники з NIOZ та університетів Утрехта і Брістоля. Це значно перевищує попередні оцінки, які давала кліматична група ООН.

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Як може зрости температура Землі

Підвищення температури, яке ми виявили, набагато більше, ніж 2,3 – 4,5 градуса Цельсія, які кліматична група ООН оцінювала досі,

– заявила автор дослідження Кейтлін Вітковскі.

Вчені використали 45-річний керн з дна Тихого океану для вивчення кліматичних змін. За словами старшого наукового співробітника NIOZ Яапа Сіннінге Дамсте, цей керн унікальний тим, що саме в цьому місці були безкисневі умови впродовж мільйонів років.

"У результаті органічна речовина не так швидко руйнується мікробами, і зберігається більше вуглецю", – зазначив Дамсте.

Водночас Вітковські додала, що CO2 з одного місця ніколи раніше не досліджувався. Верхня тисяча метрів керна відповідає останнім 18 млн років. З цього запису дослідники змогли отримати дані про температуру морської води в минулому та давні рівні CO2 в атмосфері, застосувавши новий метод аналізу.

Як проходило дослідження

Вчені розробили новий метод для визначення минулого вмісту CO2 в атмосфері, використовуючи хімічний склад двох речовин, які зазвичай зустрічаються у водоростях: хлорофілу та холестерину.

Це перше дослідження, в якому холестерин був застосований для кількісного аналізу CO2, а хлорофіл використовувався для цього періоду часу. Для утворення цих речовин водорості поглинають CO2 з води і фіксують його в процесі фотосинтезу.

Дуже мала частина вуглецю на Землі перебуває у "важкій формі" 13C замість звичайного 12C. Водорості явно віддають перевагу 12C. Однак: чим нижча концентрація CO2 у воді, тим більше водоростей будуть використовувати рідкісний 13C. Таким чином, вміст 13C у цих двох речовинах є мірою вмісту CO2 в океанській воді. А це, своєю чергою, згідно із законами розчинності, корелює із вмістом CO2 в атмосфері,

– пояснив Дамсте.

За допомогою цього нового методу вдалося встановити, що концентрація CO2 зменшилася з близько 650 частин на мільйон 15 мільйонів років тому та до 280 частин на мільйон напередодні промислової революції.

Коли дослідники зіставили графіки температури та рівнів CO2 в атмосфері за останні 15 мільйонів років, вони виявили тісний зв'язок між ними. Середня температура 15 мільйонів років тому перевищувала 18 градусів Цельсія – на 4 градуси вище, ніж сьогодні, що майже збігається з прогнозами кліматичної групи ООН на 2100 рік за найгіршим сценарієм.

"Дослідження дає нам уявлення про те, що може принести майбутнє, якщо ми вживемо занадто мало заходів зі скорочення викидів CO2. Чітке попередження цього дослідження полягає в наступному: концентрація CO2 матиме сильніший вплив на температуру, ніж ми зараз думаємо", - резюмував Дамсте.