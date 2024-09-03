Нова методика забезпечує безпечне та довготривале зберігання вуглекислого газу. Цей процес потребує мінімальної кількості електроенергії та має низький вплив на навколишнє середовище.

Дивіться також Вчені розробили речовину, яка допоможе розкласти пластик

Як планують боротися із викидами CO2

Атмосферний СО2 буде перетворюватися на твердий вуглець, що забезпечить його безпечне і довготривале зберігання.

Зараз найнадійнішим методом зберігання СО2 є рідкий стан, при якому вуглекислий газ закачують глибоко під землю. Проте ризики витоку роблять цей спосіб недостатньо надійним для постійного зберігання мільярдів тонн вуглекислого газу.

На відміну від підземного закачування, твердий вуглець можна легко збирати і зберігати без ризику витоку. Його також можна переробити в такий матеріал, як вуглецеве волокно.

Дослідники стверджують, що перетворення СО2 на твердий вуглець є більш передбачуваним, стійким і довготривалим методом уловлювання та зберігання вуглецю.

Процес перетворення вуглекислого газу у твердий вуглець потребує лише невеликої кількості електроенергії та повітря, тому він має мінімальний вплив на довкілля і низькі витрати на виробництво.

Перетворюють СО2 у твердий вуглець при кімнатній температурі, у закриту посудину з газом надсилають рідкий металевий сплав галію, індія, олова та церію та пропускають електричний струм, що прискорює процес мінералізації вуглецю.

Зауважимо, що під час такого перетворення утворюється всього лише один побічний продукт – кисень.