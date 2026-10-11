Головоломка з оптичною ілюзією з'явилася на сторінці @br4inteaserhub в Instagram і швидко привернула увагу користувачів. Автори пропонують уважно придивитися до зображення та відшукати мисливця, який майстерно заховався серед дерев і гілок, пише 24 Канал.

Де заховався мисливець?

Головна складність головоломки полягає в тому, що мозок одразу зосереджується на олені та лісовому пейзажі. Через це приховану фігуру легко не помітити навіть після кількох поглядів.

Незвичайна головоломка / @br4inteaserhub

Саме такі оптичні ілюзії змушують уважніше аналізувати зображення та шукати деталі, які спочатку здаються частиною фону.

Тож якщо ви побачили лише оленя, варто ще раз уважно роздивитися дерева.

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У коментарях користувачі зізнавалися, що витратили кілька хвилин на пошуки, а дехто так і не зміг знайти захованого мисливця.

Чому ми не одразу його помічаємо?

Оптичні ілюзії часто грають із тим, як наш мозок обробляє інформацію. Коли перед очима є знайома картина, мозок швидко визначає основний об'єкт і може ігнорувати менш помітні деталі.

У цій головоломці саме це і створює пастку: мисливець, і не звичайний чоловік з рушницею, а хижий ведмідь захований у формах навколишнього лісу, тому його силует легко сприйняти як частину дерев та гілок.

Розгадка головоломки / 24 Канал

До речі, якщо вам цікаво більше головоломок для перевірки кмітливості, зверніть увагу на цю із сірниками.