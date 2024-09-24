Три українські ініціативи були відзначені на європейській карті. Організацій Beyond Fossil Fuels вважає, що це демонструє успішні рішення у сфері відновлюваної енергетики.

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Проєкт у Горенці

Амбулаторія в Київській області стала прикладом екологічного відновлення в регіоні. Ініціатива, ініційована Грінпісом Центральної та Східної Європи у співпраці з компанією Ecodia та благодійним фондом "Перемога України", має на меті відновити заклад, який зазнав значних пошкоджень під час російського військового наступу у 2022 році.

Після реконструкції у 2023 році амбулаторія успішно впровадила тепловий насос та гібридну сонячну електростанцію, оснащену акумулятором, в рамках значної модернізації своїх приміщень. Цей прогрес помітно підвищив енергоефективність клініки, що призвело до значного скорочення витрат на опалення на 43%.

Сонячна електростанція забезпечує 55% повсякденного споживання електроенергії будівлі і може покрити до 150 днів роботи на рік лише завдяки сонцю.

Проєкт у Вознесенську

Україна зробила важливий крок на шляху до енергетичної незалежності, відкривши першу сонячну електростанцію потужністю 50 кіловатів на місцевому комунальному водоканалі.

Ця ініціатива, підтримана громадською організацією "Екоклуб", має на меті підвищити енергоефективність підприємства, зменшити операційні витрати та скоротити викиди вуглекислого газу. Проєкт знаменує собою значний прогрес у розвитку відновлюваної енергетики в країні.

Проєкт у Звягелі

Важливою подією стало успішне встановлення сонячної електростанції в місцевій лікарні, що стало можливим завдяки зусиллям Екоклубу. Ця ініціатива гарантує безперебійне електропостачання медичного закладу, що дозволяє забезпечити роботу основних служб навіть під час конфлікту.