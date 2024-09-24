Національна лабораторія Айдахо та Національна лабораторія відновлюваної енергетики оголосили про плани розпочати геотермальний "гібридний" проєкт в Айдахо. На сайті ecoticias.com мовиться, що він стосуватиметься сонячної енергії.

Дивіться також 5 поширених міфів про сонячну енергію: експерт розвіює поширені уявлення

Там використають новий підхід

З'являється низка стартапів з інноваційними геотермальними технологіями, спрямованими на розвиток електростанцій по всій території Сполучених Штатів. Наразі на геотермальну енергію припадає близько 4% виробництва електроенергії в країні, проте є значний потенціал для зростання. Впровадження гібридних геотермальних електростанцій є прикладом стратегічного підходу, який свідчить про те, що енергетична галузь США рухається до більш сталого майбутнього.

Прагнучи збільшити виробництво енергії з геотермальних джерел, експерти вивчають потенціал гібридної моделі геотермальної енергетики. Традиційно геотермальна енергія використовується шляхом буріння свердловин під поверхнею Землі для збору пари, яка потім використовується для живлення турбін. Однак цей метод географічно обмежений, оскільки геотермальні електростанції можуть встановлювати лише в районах, де внутрішнє тепло Землі доступне поблизу поверхні. Запропонований гібридний підхід має на меті подолати ці географічні обмеження.

Є декілька життєздатних варіантів такого підходу. Один з них передбачає використання геотермальних установок для збору природного газу, тоді як інший варіант – встановлення сонячних панелей поруч з установками для використання сонячної енергії як додаткового джерела тепла. Однак не всі геотермальні об'єкти підходять для гібридних операцій.

Сучасні геотермальні станції мають проблеми ефективності, але новий гібридний підхід може значно підвищити виробництво електроенергії. Використовуючи сонячну енергію для нагрівання органічної рідини, яка приводить в дію додаткові турбіни, ці гібридні геотермальні станції можуть виробляти більше електроенергії, що в кінцевому підсумку знижує витрати як для продавців, так і для споживачів.

Оскільки вартість відновлюваної енергії продовжує знижуватися, очікується, що перехід до більш екологічних рішень стане більш привабливим для громадськості. Одна з інноваційних стратегій передбачає інтеграцію фотоелектричних елементів в існуючі геотермальні об'єкти та навколо них, пропонуючи креативний спосіб збільшити виробництво зеленої енергії з мінімальними додатковими зусиллями.