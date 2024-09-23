Кінч також розкриває правду про вартість та екологічність використання сонячної енергії. Цією інформацією він поділився із виданням Interesting Engineering.

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Чи ефективні сонячні панелі в холоді

Один із найпоширеніших міфів стверджує, що сонячні панелі погано функціонують у холодному та хмарному кліматі. Проте Кінч спростував цей міф. На відміну від загальноприйнятої думки, фотоелементи можуть ефективно працювати за низьких температур.

Це може виглядати дивно, але причина в тому, що перегрів може знизити продуктивність. Фотоелектричні (PV) елементи, які є основою сонячних панелей, працюють краще, коли вони холодні. Ця здатність адаптуватися до прохолодного клімату підкреслює надійність сучасних сонячних технологій.

Крім того, Кінч звернув увагу на дослідження, спрямовані на оптимізацію роботи сонячних батарей у похмурі дні. Він підтвердив, що сучасні фотоелементи розроблені для ефективного захоплення розсіяного світла, що дозволяє їм виробляти електроенергію, навіть коли Сонце закрите хмарами.

Також темне відбивне скло панелей може сприяти швидшому таненню снігу, а правильний кут нахилу запобігає його накопиченню. Хоча значне скупчення снігу дійсно знижує продуктивність, дослідники розробили спеціальне покриття, яке дозволяє снігу швидко зісковзувати, не впливаючи на ефективність.

У холодні ясні дні сніг на землі може діяти як дзеркало, відбиваючи додаткове сонячне світло на фотоелементи. Це явище, відоме як "ефект альбедо", може сприяти підвищенню виробництва електроенергії сонячними батареями в холодну погоду.

Сонячні панелі / Фото Unsplash

Чи працюють фотоелементи, якщо світла мало

Кінч розповів про технологічні інновації, які значно покращили ефективність сонячних панелей у виробництві електроенергії.

Ці розробки дають змогу пристроям генерувати більше енергії навіть за меншої кількості сонячного світла,

– зазначив він.

Наприклад, двосторонні панелі здатні захоплювати сонячне світло з обох сторін. Також існує вдосконалена технологія інверторів, яка покращує перетворення енергії.

Додатково він згадував про конструкції сонячних елементів, такі як PERC (пасивований випромінювач і тильний елемент), які підвищують ефективність. Також він вказав на технологію квантових точок, що дозволяє використовувати широкий спектр світла для захоплення більшої кількості енергії.

Чи працює сонячна панель, якщо мало світла / Фото Unsplash

Чи шкодить сонячна енергетика екології

Сонячна енергія знижує залежність від викопного палива і викиди парникових газів, забруднення повітря загалом. Вони не виділяють шкідливі гази під час роботи і сприяють більш чистому, стійкому енергетичному майбутньому,

– зазначає Кінч.

Проте експерт визнав, що процес виробництва та встановлення сонячних електростанцій може негативно впливати на навколишнє середовище. Щоб розв'язувати цю проблему, важливо враховувати весь життєвий цикл фотоелементів.

Енергія, яку генерує сонячна панель за час її служби, значно перевищує енергію, витрачену на її виробництво та установку, запевнив фахівець.

Він також наголосив на необхідності розробки ефективних процесів переробки, коли панелі досягнуть кінця свого терміну служби, щоб забезпечити повторне використання матеріалів.

Чи дійсно фотоелементи є дорогими

Ще однією проблемою для багатьох потенційних споживачів сонячної енергії є те, що сонячні панелі занадто дорогі. Проте експерт навів фактори, які сприяють зменшенню їхньої вартості.

Ціни значно знизилися за останнє десятиліття, зробивши сонячну енергію більш доступною і дешевою,

– заявив він.

Покращення та ефективність виробничих процесів, а також постійні інновації у сфері PV-технологій сприяли значному зниженню цін за останнє десятиліття, що зробило сонячну енергію більш доступною та економічною для широкої аудиторії.

Проте особливо важливим фактором, який вплинув на зниження витрат, стали інвестиції Китаю в галузь сонячної енергетики, де ця країна зараз займає передові позиції. Знизивши витрати на виробництво, КНР надала можливість людям по всьому світу придбати сонячні електростанції для власних потреб.

Встановлення сонячних панелей / Фото Unsplash

Чи важко обслуговувати сонячні панелі

Останній міф стосується труднощів, пов'язаних із регулярним обслуговуванням сонячних батарей та їхньою здатністю виробляти необхідну кількість енергії. Кінч надав кілька практичних рекомендацій.

Регулярне очищення від бруду та сміття, перевірки для забезпечення надійності з'єднань і моніторинг продуктивності системи є ключовими методами обслуговування,

– підкреслив він.

Хоча сучасні сонячні панелі розроблені для мінімального обслуговування, правильний догляд та увага можуть суттєво підвищити їхню ефективність і тривалість роботи. Кінч також розповів про інноваційну технологію, яка наразі розробляється і спростить процес обслуговування ще більше.

"Ми перебуваємо в процесі створення технології для моніторингу очікуваної продуктивності системи (з урахуванням даних про сонячне випромінювання) порівняно з фактичною продуктивністю", – заявив експерт.

Кінч зазначив, що це дозволить домогосподарствам отримувати сповіщення у випадку неналежної роботи системи, щоб можна було вжити заходів.